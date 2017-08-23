Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 4-а (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №2, стояк) до 17:00 23.08.17 г., пер. Фестивальный, 3-21 (ч/с) до 20:00 23.08.17 г., ул. Метростроителей, 15, 17 (лицей N 166) до 20:00 24.08.17 г.



Немышлянский район: ул. Амосова, 5 (п. №1- 4) до 20:00 23.08.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а до 16:00 23.08.17 г., ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 27 до 16:00 23.08.17 г.



Новобаварский район: ул. Дудинской (Нариманова), 8, 10, 10-а, 12/14-а, 12/14-б до 20:00 24.08.17 г.



Основянский район: ул. Евгения Плужника (Руднева), 1-28-а (ч/с), ул. Вешенская, 2-23 (ч/с) до 17:00 23.08.17 г.



Слободской район: ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.17 г.



Холодногорский район: ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 23.08.17 г., ул. Холодногорская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.17 г.



Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.17 г., пр. Победы, 64 (п. №11, стояк) до 20:00 24.08.17 г.