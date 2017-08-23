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Харьковчанин оказался в пятерке лучших

Харьковчанин оказался в пятерке лучших
Чемпионат мира, в котором принимают участие сильнейшие борцы, среди которых и харьковчане, проходит в Париже.
Первыми медали разыграли представители греко-римского стиля. В весе до 98 кг бронзовый призер прошлого чемпионата мира харьковчанин Димитрий Тимченко (на снимке) остановился в шаге от медали. Димитрий поборол соперников из Японии, Эстонии и Сербии, но в полуфинале уступил будущему серебряному призеру – россиянину Мусе Евлоеву. В поединке за «бронзу» против Балажа Киша из Венгрии харьковчанин также потерпел поражение и занял, таким образом, пятое место. Чемпионом мира в этой весовой категории стал борец из Армении Артур Алексанян.

Чемпионат продлится в столице Франции до 26 августа. Впереди выступления представителей вольной борьбы, где за медали в мужской весовой категории до 125 кг будет бороться харьковчанин Ален Засеев.

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