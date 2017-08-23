Сегодня Украина отмечает День Государственного флага 23 августа 2017 г. источник 0 0

Праздник установлен согласно указу президента от 23 августа 2004 года для чествования многовековой истории образования украинского государства, государственной символики независимой Украины с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.



Государственный флаг - неотъемлемый атрибут каждой страны, олицетворяющий самобытность и преемственность ее державотворческих традиций. Его эволюция своеобразным способом отображает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований. Среди флагов Киевской Руси подавляющим был красный цвет - наиболее удобный для сигнализации во время боя. Но национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился на этапе существования казацкого государства. Тогда высшую ступень в иерархии занимал общевойсковой, или гетманский флаг, который в определенной степени играл роль и содержал признаки государственного.



Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Что касается цветной гаммы, то стойкое сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге фиксируется с середины ХІХ века.



Во время «весны народов» 1848 года Главный русский совет провозгласил общеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей, Львовские земли и Русское воеводство - изображали золотого льва, который опирается на скалу, на голубом фоне. Именно такие изображения имели на своих знаменах отряды Национальной гвардии в Яворове и других городах Галичины. В это же время согласно геральдическим обычаям упрочились сочетания желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.



Утверждение же сине-желтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской народной республики (УНР). Потом в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-желтый садили в тюрьмы.



В новые времена национальный сине-желтый флаг впервые официально был поднят на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.



23 августа 1991 года группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесен в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении «в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг», а постановление ВР Украины от 28 января 1992 года предоставило ему статус Государственного.



Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины 1996 года.