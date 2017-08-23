В Украине зафиксирована новая кибератака 23 августа 2017 г. источник 0 0

Специалисты ISSP Labs 22 августа зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.

«При мониторинге вирусной активности была обнаружена рассылка, в которой был идентифицирован интересный образец. Файл с названием «док.zip» загружается вместе с полученным электронным письмом, которое открывает жертва, и является текстовым файлом со скриптом на языке JavaScript», - сообщают эксперты ISSP.



Скрипт является загрузчиком, основная задача которого скачать и запустить исполняемый файл (модуль) load.exe, который становится окном для злоумышленников.



Вредоносный файл собирает информацию о компьютере жертвы и отправляет ее на командные центры злоумышленников. Этот же файл ждет инструкций от злоумышленников на установку дополнительных модулей. Они превращают компьютер жертвы в желаемый для хакеров ресурс (это может быть бэкдор, через который злоумышленники могут проникать в инфраструктуру, минуя средства защиты; кейлогер, который будет собирать информацию о нажатых клавишах и отправлять ее командным центрам; сканнер, который будет собирать информацию о захватываемой инфраструктуре и много другое).



cfm.com.ua - сайт программного комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium. На данный момент доступ на сайт невозможен. Вместо него стоит заглушка, что ресурс заблокирован администратором хостинг-провайдера Besthosting.



«Вероятно, злоумышленники использовали уязвимости сайта для размещения там вредоносных файлов, либо это результат атаки NotPetya 27.06.2017 (злоумышленники оставили для себя возможность несанкционированного входа и теперь им воспользовались). Так что возможно это первая «ласточка» подготовки полномасштабной кибератаки перед праздниками», - сообщают эксперты ISSP Labs.



О возможной массированной хакерской атаки на выходных сообщал и глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.



Напомним, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.