Как справиться с послеотпускной депрессией 23 августа 2017 г. источник 0 0

Постотпускной синдром стал одной из новых специфических болезней в ХХІ веке. По мнению психологов, его может испытывать каждый третий человек, который возвращается после отдыха к работе.

Симптомы этого явления – усталость, головная боль, несосредоточенность и раздражение. Если с этим всем не справиться, может развиться депрессия.



Психолог Наталья Шестак отмечает, что усталость может держаться до недели и объясняется адаптацией организма к новым условиям.



"Больше всего таким состояниям подвержены люди, которые психологически неуравновешены, которые занимаются "не своей" профессией. Мужчины дольше адаптируются", - говорит психолог.



Диетологи запрещают физические нагрузки в это время - организм и без того тратит энергию на адаптацию. А одной из причин синдрома эти специалисты называют неправильный режим питания на отдыхе.



"В Турции шведский стол – там все включено. И люди забрасывают в организм, как в помойную яму, все подряд. Переварится ли это? Да никогда", - считает диетолог Борис Скачко.



советуют кушать на отдыхе привычную пищу, а для тех, кто все же почувствовал дома симптомы синдрома – исключить из рациона мясное и начать употреблять молочные продукты и яйца.



Психологи же советуют первые несколько дней на работе не брать на себя много обязанностей и чаще встречаться с друзьями.