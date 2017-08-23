Как в Харькове отмечают День Государственного флага: фоторепортаж

В мероприятии приняли участие представители областной государственной администрации, областного и городского советов, участники АТО, волонтеры, представители общественности, правоохранительных органов, жители Харькова.
Возле флагштока в сквере под звуки гимна Украины прозвучали залпы, прошел торжественный марш почетного караула харьковского гарнизона и курсантов харьковских вузов.
– Символично, что эти два праздника мы отмечаем в один день, ведь в 2014 году именно Харьковщина утвердила несокрушимость украинского духа. Воины АТО, волонтеры, патриотически настроенные харьковчане доказали, что наш город – неотъемлемая часть свободной и независимой Украины. Мы доказали, что хотим и достойны жить под сине-желтым флагом. Сегодня мы вместе строим новую европейскую Украину как общество настоящих граждан, – выступила с речью председатель Харьковской облгосадминистрации
Юлия Светличная. – Гордо поднимая сине-желтый флаг над головой, мы твердо говорим всему миру: Харьков – это развитие и перспектива, Харьков – это мир, Харьков – это Украина.
– День Государственного флага – это государственный праздник, который совпал с нашим главным праздником – Днем города и годовщиной освобождения Харькова, и это вдвойне приятно. Сегодня здесь собралось столько харьковчан, столько приятных эмоций. У нас, у всех жителей города, есть дух патриотизма, ведь Харьков – это Украина. Наш город показал себя с лучшей стороны, и мы будем защищать свои достижения. Для нас, харьковчан, очень почетно быть жителями такого города, как Харьков. С праздником всех харьковчан! – отметил в своем выступлении
Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
По случаю празднования Дня Государственного Флага выступили фольклорные коллективы Слобожанщины.
Справка
Указ об установлении Дня Государственного флага Украины «в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» подписал президент Украины 23 августа 2004 года.