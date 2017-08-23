Безвизом с ЕС воспользовались 200 тысяч украинцев 23 августа 2017 г. источник 0 0

По состоянию на среду, 23 августа, безвизовым режимом уже воспользовались 200 тысяч украинцев.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, более 76 тысяч граждан Украины использовали для путешествий авиационный транспорт.



"Накануне празднования 26-й годовщины Дня независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тыс украинцев. При этом более 76 тыс наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска. Кроме того, отметим, что в рамках безвизового режима со странами ЕС наибольше граждан нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тыс человек", – говорится в сообщении.



Кроме этого, отмечается, что пограничниками зафиксированы 57 отказов украинцам в пересечении границы. Основные причины – отсутствие подтверждения цели поездки и нарушение европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.