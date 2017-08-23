Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья 23 августа 2017 г. источник 0 0

Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Об этом говорится в письме представителя Молдовы при ООН Виктора Морару, передает Deutsche Welle.



В Кишиневе считают, что присутствие военнослужащих РФ «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».



В письме излагается просьба к ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса «безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории».



Также Морару в письме напомнил о декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, которая приветствовала «обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года».



72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.