Происшествия

  • 123
    •  / 

Пожар в харьковском суде: последствия

Пожар в харьковском суде: последствия
Архив Апелляционного административного суда Харьковской области, в котором во вторник вечером произошел пожар из-за попадания молнии, подлежит восстановлению, однако две трети компьютеров выведены из строя. Также есть угроза, что обвалятся перекрытия одного из этажей.
Как сообщается на сайте Совета судей Украины, на 10:00 среды назначено собрание судей, на котором должны решить вопрос о дальнейшей организации работы суда.

«Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата суда Илья Янчевский, сейчас здание отключено от источников энергопитания и связи. Серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место еще во время пожара, и оно не пострадало; архив, дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах, частично залиты водой, но вполне подлежат восстановлению. Хуже с компьютерным оборудованием – от воды пострадали почти 70% компьютеров и оргтехника», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, под угрозой обвала находятся перекрытия третьего этажа, наиболее поврежденные огнем и водой.

Напомним, пожар в здании Харьковского апелляционного админсуда распространился на площадь 1,8 тысяч м². Его удалось потушить под утро. По факту пожара открыто уголовное производство.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2545.17 грн
100 EUR 2995.92 грн
10 RUB 4.311 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи