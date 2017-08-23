Пожар в харьковском суде: последствия

Как сообщается на сайте Совета судей Украины, на 10:00 среды назначено собрание судей, на котором должны решить вопрос о дальнейшей организации работы суда.
«Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата суда Илья Янчевский, сейчас здание отключено от источников энергопитания и связи. Серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место еще во время пожара, и оно не пострадало; архив, дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах, частично залиты водой, но вполне подлежат восстановлению. Хуже с компьютерным оборудованием – от воды пострадали почти 70% компьютеров и оргтехника», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, под угрозой обвала находятся перекрытия третьего этажа, наиболее поврежденные огнем и водой.
Напомним, пожар в здании Харьковского апелляционного админсуда
распространился на площадь 1,8 тысяч м². Его удалось потушить под утро. По факту пожара открыто уголовное производство
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