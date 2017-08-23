Пожар в харьковском суде: последствия 23 августа 2017 г. источник 0 0

Архив Апелляционного административного суда Харьковской области, в котором во вторник вечером произошел пожар из-за попадания молнии, подлежит восстановлению, однако две трети компьютеров выведены из строя. Также есть угроза, что обвалятся перекрытия одного из этажей.