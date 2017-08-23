Политика

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ГПУ составила подозрение Владимиру Жириновскому

ГПУ составила подозрение Владимиру Жириновскому
Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Госдумы России Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.
Как сообщается на сайте ГПУ, Жириновский в марте-апреле 2014 в Москве создал и возглавил организованную группу для материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В группу вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии. Они занимались сбором денег для сепаратистов. Жириновский, в частности, давал личные средства на эти цели.

В 2014-2017 годах группа Жириновского поставила "ДНР" и "ЛНР", в частности террористической группе "Сомали", шесть джипов российского производства. Некоторые из них использовались во время боев за Донецкий аэропорт.

Жириновскому инкриминирована ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Напомним, в мае 2014 года военный внедорожник "Тигр", который Жириновский пообещал прислать сепаратистам, прорвался через российско-украинскую границу на КПП "Изварино".

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