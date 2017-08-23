В Украине хотят изменить правила начисления доплат и пенсий

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект от 17.07.2017 №6731, касающийся изменений в оплате труда и осуществлении контроля за соблюдением законодательства о труде.

на производствах с вредными и опасными условиями труда;

на работах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;

за работу в горных районах, за специфику условий труда отдельных профессиональных групп;

за совмещение и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ и за работу в выходные и праздничные дни;

за выслугу лет;

премии к праздничным и юбилейным датам и другие доплаты, надбавки, выплаты, не связанные с выполнением работником месячной (часовой) нормы труда.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на данные ассоциации кадровиков.Отныне в коллективном договоре должен указываться перечень надбавок, доплат, премий и т.п., которые не входят в зарплату для обеспечения ее минимального размера.К тому же при исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера не должны учитываться доплаты и повышения должностных окладов за работу:Кроме того, при расчете размера зарплаты работника не должны учитываться суммы индексации оплаты труда (денежного обеспечения) и компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты зарплаты.Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) будет устанавливаться в размере, превышающем прожиточный минимум для трудоспособных лиц.