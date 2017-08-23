Харьковские коммунальщики презентовали новую технику

23 августа новая технику для вывоза твердых бытовых отходов была представлена на площади Конституции, сообщает пресс-служба горсовета
.
Для города закупили восемь новых мусоровозов марки Ford, четыре бункеровоза для вывоза контейнеров и два телескопических погрузчика нового поколения марки Manitou французского производства. Харьков стал единственным городом в Украине, где будет работать мусоровоз с функцией мойки контейнеров. Пока закупили один такой автомобиль, а в следующем году приобретут еще две машины, более мобильные и оперативные.
Директор профильного коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов сообщил, что современные мусоровозы Ford в полтора раза экономичнее, а новые телескопические погрузчики для негабаритных отходов потребляют в три раза меньше топлива, чем тракторы Т-156, которые использовались ранее. По его словам, новая техника позволила сэкономить предприятию почти 2,5 млн грн.
Сейчас технопарк КП «КВБО» обновлен на 50%. В 2018 году планируется приобрести еще 25 мусоровозов, 10 бункеровозов и 3 тысячи новых евроконтейнеров. 2 тысячи контейнеров уже заменили, до конца года установят еще тысячу, а в следующем году полностью обновят все емкости для сбора мусора. В том числе в детских садах, школах и больницах.
– Внедряется новая логистика уборки города. На предприятии переходят на новые IT-технологии, новое программное обеспечение для эффективного учета работы техники, чтобы формировать план работы водительского состава и обеспечить чистоту во дворах Харькова, – рассказал Фазиль Аббасов.
Кроме того, напомним, в Харькове в ближайшее время начнется строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса
. Этот многофункциональный комплекс должен стать одним из лучших в Европе
.