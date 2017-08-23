Харьковские коммунальщики презентовали новую технику 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В 2018 году на коммунальном предприятии «Комплекс по вывозу бытовых отходов» заменят мусоровозы, бункеровозы и во всех дворах установят новые контейнеры.