Харьков

  • 128
    •  / 

Харьковские коммунальщики презентовали новую технику

Харьковские коммунальщики презентовали новую технику
В 2018 году на коммунальном предприятии «Комплекс по вывозу бытовых отходов» заменят мусоровозы, бункеровозы и во всех дворах установят новые контейнеры.
23 августа новая технику для вывоза твердых бытовых отходов была представлена на площади Конституции, сообщает пресс-служба горсовета.

Для города закупили восемь новых мусоровозов марки Ford, четыре бункеровоза для вывоза контейнеров и два телескопических погрузчика нового поколения марки Manitou французского производства. Харьков стал единственным городом в Украине, где будет работать мусоровоз с функцией мойки контейнеров. Пока закупили один такой автомобиль, а в следующем году приобретут еще две машины, более мобильные и оперативные.

Директор профильного коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов сообщил, что современные мусоровозы Ford в полтора раза экономичнее, а новые телескопические погрузчики для негабаритных отходов потребляют в три раза меньше топлива, чем тракторы Т-156, которые использовались ранее. По его словам, новая техника позволила сэкономить предприятию почти 2,5 млн грн.

Сейчас технопарк КП «КВБО» обновлен на 50%. В 2018 году планируется приобрести еще 25 мусоровозов, 10 бункеровозов и 3 тысячи новых евроконтейнеров. 2 тысячи контейнеров уже заменили, до конца года установят еще тысячу, а в следующем году полностью обновят все емкости для сбора мусора. В том числе в детских садах, школах и больницах.

– Внедряется новая логистика уборки города. На предприятии переходят на новые IT-технологии, новое программное обеспечение для эффективного учета работы техники, чтобы формировать план работы водительского состава и обеспечить чистоту во дворах Харькова, – рассказал Фазиль Аббасов.

Кроме того, напомним, в Харькове в ближайшее время начнется строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса. Этот многофункциональный комплекс должен стать одним из лучших в Европе.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2545.17 грн
100 EUR 2995.92 грн
10 RUB 4.311 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи