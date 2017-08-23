Спорт

  • 81
    •  / 

В Харькове пройдут соревнования по триатлону Iron Way

В Харькове пройдут соревнования по триатлону Iron Way
Очередной этап Кубка Европы по триатлону Iron Way пройдет 27 августа в Журавлевском гидропарке.
Участникам предстоит преодолеть полужелезную дистанцию: проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км.

Спортсмены стартуют на территории парка «Акважур» и далее будут передвигаться по следующему маршруту: ул. Героев Труда – пересечение с ул. Шевченко – ул. Шевченко – пересечение ул. Шевченко и ул. Матюшенко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – пересечение ул. Веснина и ул. Сумской – ул. Сумская – Белгородское шоссе до развязки с Окружной дорогой – Белгородское шоссе – Белгородское шоссе и пересечение пр. Академика Курчатова – пр. Академика Курчатова – пересечение пр. Академика Курчатова и Белгородского шоссе – Белгородское шоссе – Лесопарк.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2545.17 грн
100 EUR 2995.92 грн
10 RUB 4.311 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи