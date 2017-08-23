В Харькове пройдут соревнования по триатлону Iron Way 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Очередной этап Кубка Европы по триатлону Iron Way пройдет 27 августа в Журавлевском гидропарке.

Участникам предстоит преодолеть полужелезную дистанцию: проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км.



Спортсмены стартуют на территории парка «Акважур» и далее будут передвигаться по следующему маршруту: ул. Героев Труда – пересечение с ул. Шевченко – ул. Шевченко – пересечение ул. Шевченко и ул. Матюшенко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – пересечение ул. Веснина и ул. Сумской – ул. Сумская – Белгородское шоссе до развязки с Окружной дорогой – Белгородское шоссе – Белгородское шоссе и пересечение пр. Академика Курчатова – пр. Академика Курчатова – пересечение пр. Академика Курчатова и Белгородского шоссе – Белгородское шоссе – Лесопарк.