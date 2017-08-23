Харьков

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У Харькова появился новый город-побратим

У Харькова появился новый город-побратим
Подписание соглашения с 31-м городом-побратимом Харькова столицей Албании Тираной состоялось 23 августа в Харьковском горсовете.
По случаю празднования Дня города харьковский городской голова Геннадий Кернес провел торжественный прием иностранных делегаций и подписал Соглашение о побратимских отношениях с городом Тирана (Албания).

Отметим, что Тирана – это не единственная столица-побратим Харькова. Город официально установил побратимские отношения со столицей Польши Варшавой, столицей Грузии Тбилиси, столицей Турции Анкарой, одной из двух столиц Черногории – Цетинь.

Также 23 августа состоялось подписание Протокола о намерениях между Харьковом и Люблином (Польша).

Напомним, в 2015 году Харьков и Люблин начали активно развивать двухсторонне сотрудничество. До этого, начиная с 2009 года, города плодотворно сотрудничали в рамках рабочей группы по вопросам Европейской политики добрососедства и расширения крупнейшей европейской ассоциации городов Евроситиз. За этот период были реализованы совместные проекты в сфере развития гражданского общества, молодежной политики, образования, туризма, в ближайшее время будут реализованы совместные проекты в сфере ревитализации объектов культурного наследия и поддержки студенческих стартапов.

Всего в рамках празднования Дня города в Харьков приехали 11 делегаций городов-побратимов и партнеров Харькова из Албании, Венгрии, Грузии, Израиля, Китая, Польши, Словакии, Турции и Чехии, передает пресс-служба горсовета.

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