В Киеве задержали харьковских полицейских 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Следователи прокуратуры Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух сотрудников харьковской полиции, вымогавших деньги у столичного бизнесмена.

21 августа, находясь на патрулировании на территории Красноградского района Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль, которым управлял житель Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его автомобиль, где якобы нашли запрещенное вещество.



Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у мужчины за улаживание этого вопроса $10 тысяч.



Получив согласие потерпевшего передать им деньги, работники полиции оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые киевлянин обещал снять с банковского счета.



По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских. В настоящее время указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленники полностью признают свою вину и предоставляют показания. Им готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.



Следственные действия продолжаются.