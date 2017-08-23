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В Киеве задержали харьковских полицейских

В Киеве задержали харьковских полицейских
Следователи прокуратуры Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух сотрудников харьковской полиции, вымогавших деньги у столичного бизнесмена.
21 августа, находясь на патрулировании на территории Красноградского района Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль, которым управлял житель Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его автомобиль, где якобы нашли запрещенное вещество.

Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у мужчины за улаживание этого вопроса $10 тысяч.

Получив согласие потерпевшего передать им деньги, работники полиции оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые киевлянин обещал снять с банковского счета.

По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских. В настоящее время указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленники полностью признают свою вину и предоставляют показания. Им готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Следственные действия продолжаются.

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