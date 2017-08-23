Харьков

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Святослав Вакарчук продлит работу харьковского метро

Святослав Вакарчук продлит работу харьковского метро
В ночь с 24 на 25 августа Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 25 августа.
Как сообщили в горсовете, это связано с концертом группы «Океан Ельзи» на стадионе «Металлист».

Кроме того, городским пассажирским автоперевозчикам предложено обеспечить работу пассажирского транспорта по основным направлениям от станций метрополитена до 2:00 25 августа.

Также с 17:00 24 августа до 00:00 25 августа будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Плехановской - от ул. Молочной до ул. Полевой, по ул. Молочной - от пр. Гагарина до ул. Богдана Хмельницкого, и по ул. Державинской.

На этот период ряд автобусов изменят маршруты следующим образом:

автобусы №68э и 232э: конечная остановка будет располагаться возле ст. м. «Проспект Гагарина»;

№11э: Гимназическая набережная - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Руднева - пр. Московский и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту;

№211э:

в сторону ул. Академика Павлова: ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - Гимназическая набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

в сторону ул. Москалевской: пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пер. Молчановский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

№244э (в оба направления): ул. Полевая - пр. Московский и далее по маршруту;

№231э: пр. Московский - ул. Академика Павлова и далее по маршруту;

№260э: ул. Плехановская - ул. Полевая - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ДК «ХЭМЗ».

Кроме того, с 17:00 24 августа до 00:00 25 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской - от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

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