Россиянин пытался ограбить магазин в Харьковской области 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ранее судимый 18-летний росиянин в магазине поселка Константиновка угрожал продавцу предметом, похожим на ружье, и требовал деньги.

Это произошло 22 августа. В полицию обратилась 53-летняя продавец, которая рассказала, что около 17:00 неизвестный мужчина в балаклаве зашел в магазин, начал угрожать и требовать деньги. Женщина начала кричать, молодой человек ударил ее по голове и скрылся в неизвестном направлении.



В результате розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Установлено, что молодой человек находится на территории Украины без надлежаще оформленных документов, то есть является лицом без гражданства. Сам он – из России.



Во время досмотра у него изъяли самодельный муляж ружья и балаклаву. Парень пояснил, что самостоятельно сделал муляж, чтобы пойти на преступление. Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.