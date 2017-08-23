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В Украине создано Нацагентство по закупке лекарств

В Украине создано Нацагентство по закупке лекарств
Правительство на заседании в среду утвердило создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне.
Кабмин принял концепцию реформирования механизмов публичных закупок лекарств, в рамках которой создано.

"Заказчикам - нам - это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", - отметила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации данной концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.

Напомним, идея создания Нацагентства по закупке лекарств появилась два года назад в правительстве Арсения Яценюка. Новый орган призван сделать более эффективной закупку медикаментов.

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