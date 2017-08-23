В Украине сокращается производство водки 23 августа 2017 г. источник 0 0

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июле 2017 года сократилось на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,3 миллиона декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 19,4% - до 1,05 миллиона декалитров.

Как сообщила Государственная служба статистики, производство водки в июле 2017 года составило 897 тысячи дал, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 12,1% меньше, чем в июле 2016 года.



Производство коньяка и бренди в июле текущего года составило 143 тысяч дал, что на 12% превышает показатель июня текущего года, и на 1,8% уступает показателю за июль 2016 года.



Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 миллиона дал.



В июле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 587 тысяч дал, что на 10,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,5% больше, чем в июле 2016 года. Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.