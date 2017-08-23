Экономика

  • 124
    •  / 

В Украине сокращается производство водки

В Украине сокращается производство водки
Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июле 2017 года сократилось на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,3 миллиона декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 19,4% - до 1,05 миллиона декалитров.
Как сообщила Государственная служба статистики, производство водки в июле 2017 года составило 897 тысячи дал, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 12,1% меньше, чем в июле 2016 года.

Производство коньяка и бренди в июле текущего года составило 143 тысяч дал, что на 12% превышает показатель июня текущего года, и на 1,8% уступает показателю за июль 2016 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 миллиона дал.

В июле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 587 тысяч дал, что на 10,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,5% больше, чем в июле 2016 года. Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3202 грн
100 USD 2554.56 грн
100 EUR 3014.12 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи