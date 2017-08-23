Бывшие силовики получили сроки за избиение 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными двух экс-сотрудников спецподразделения «Грифон», охранявших один из торговых центров, в превышении служебных полномочий, которые сопровождались насилием и применением специальных средств.

Экс-правоохранители приговорены к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года каждый, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2008 года сержант и прапорщик милиции осуществляли охрану общественного порядка в торговом центре на Московском проспекте. Около 6 часов вечера их вызвали работники службы охраны, которые заподозрили одного из посетителей супермаркета в краже презервативов.



«Грифоновцы» предложили мужчине пройти в раздевалку персонала, чтобы осмотреть его. Последний отказался и пытался уйти. Милиционеры перегородили мужчине путь, взяли за руки и силой потащили в раздевалку. Там они надели на него наручники и, требуя признаться в краже, избили его.



По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. В частности, травму грудной клетки, разрыв внутренних органов, сопровождавшийся кровотечением, и ссадины головы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.