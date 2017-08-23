Кабмин утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих 23 августа 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.



Кабмин установил, что проведение оценивания результатов служебной деятельности госслужащих за 2018 год проводится в такие сроки: определение заданий (от 3 до 5 заданий) и ключевых показателей результативности, эффективности и качества – в декабре 2017 года; оценочное собеседование, определение и утверждение результатов оценивания – октябрь-декабрь 2018 года.



Целью проведения оценивания является определение качества выполнения госслужащим поставленных задач, а также принятие решения относительно его премирования, планирования служебной карьеры, определения необходимости в профессиональном обучении.



Оценивание проводится, если госслужащий проработал на занимаемой должности не менее 6 месяцев и не находятся в декретном отпуске, а также не призван на воинскую службу.



Госслужащий принимает участие в определении своих задач и их периодическом пересмотре.



Задачи для госслужащих категории "А" утверждаются субъектом назначения, а по результатам оценивания выставляется негативная, позитивная, либо отличная оценка.



В случае получения госслужащим негативной оценки не ранее чем через 3 месяца проводится повторное оценивание.



В случае предоставления министром предложений касательно результатов оценивания государственных секретарей министерств с негативной оценкой, то копии направляются в Нацагентство госслужбы, где создается комиссия для проверки обоснованности негативной оценки.



Результаты такой проверки предоставляются Кабмину для принятия окончательного решения об утверждении вывода относительно результатов оценивания.