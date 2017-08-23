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Кабмин утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих

Кабмин утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих
Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Кабмин установил, что проведение оценивания результатов служебной деятельности госслужащих за 2018 год проводится в такие сроки: определение заданий (от 3 до 5 заданий) и ключевых показателей результативности, эффективности и качества – в декабре 2017 года; оценочное собеседование, определение и утверждение результатов оценивания – октябрь-декабрь 2018 года.

Целью проведения оценивания является определение качества выполнения госслужащим поставленных задач, а также принятие решения относительно его премирования, планирования служебной карьеры, определения необходимости в профессиональном обучении.

Оценивание проводится, если госслужащий проработал на занимаемой должности не менее 6 месяцев и не находятся в декретном отпуске, а также не призван на воинскую службу.

Госслужащий принимает участие в определении своих задач и их периодическом пересмотре.

Задачи для госслужащих категории "А" утверждаются субъектом назначения, а по результатам оценивания выставляется негативная, позитивная, либо отличная оценка.

В случае получения госслужащим негативной оценки не ранее чем через 3 месяца проводится повторное оценивание.

В случае предоставления министром предложений касательно результатов оценивания государственных секретарей министерств с негативной оценкой, то копии направляются в Нацагентство госслужбы, где создается комиссия для проверки обоснованности негативной оценки.

Результаты такой проверки предоставляются Кабмину для принятия окончательного решения об утверждении вывода относительно результатов оценивания.

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