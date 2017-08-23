В Харьковской области заметили рост промышленного производства

Это позволило Харьковской области занять по этому показателю пятое место в Украине, а среди промышленно развитых регионов – первое.
Как сообщили в Управлении развития промышленности ХОГА
, за последние полтора года Харьковщина – единственная среди пятерки промышленно развитых областей (Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областей и города Киева) демонстрирует стабильный рост объемов промышленного производства.
С ростом производства сработали 8 из 11 основных отраслей промышленности области, прежде всего, это такие ведущие отрасли, как машиностроение (на 19,2%), добывающая промышленность и разработка карьеров (на 5,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий, производство другой неметаллической минеральной продукции (на 12,2%), производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 2,8%). На эти отрасли приходится почти 60% объемов реализации промышленности области.
По объемам реализации продукции отраслей, имеющих ключевое значение для обеспечения безопасности и устойчивого развития страны, область входит в число лидеров, а именно: машиностроение – 2 место (после Запорожской области), фармацевтическая отрасль – 2 место (после Киева), по объемам добычи газа область занимает 1 место (более 48% добычи в Украине).
Рост промышленного производства обеспечили машиностроительные предприятия: ОАО «Турбоатом», ГП «Завод имени В.А. Малышева», ОАО «Котельно-механический завод», ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», ООО «Лозовской кузнечно-механический завод», ГП завод «Электротяжмаш», ГП «Харьковский бронетанковый завод», ОАО «НПП Теплоавтомат» и другие.
После десятимесячного простоя возобновлена работа тракторного завода. С начала года предприятием произведено в три раза больше тракторов, чем в прошлом году, начата программа компенсации части стоимости (20%) покупателям отечественных тракторов.
Также проведена большая работа по привлечению промышленных предприятий Харьковщины в программу импортозамещения при выполнении государственного оборонного заказа.
Благодаря проведению совместной работы по созданию современных образцов вооружения и военной техники, количество промышленных предприятий области, наладили сотрудничество с ГК «Укроборонпром», увеличилось в 5 раз, заключены контракты на поставку почти 200 наименований продукции.
Увеличились объемы добычи природного газа (на 1,2%), газового конденсата (на 20,1%), в том числе на ведущем предприятии отрасли – филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» ПАО «Укргаздобыча».
Кроме того, в области наблюдается устойчивая тенденция роста производства пищевых продуктов (на 5,9%), прежде всего, масла и животных жиров, молочных и других продуктов.
Оживление строительства в регионе (индекс строительной продукции в январе-июле 2017 составил 130,7%) способствовало увеличению производства строительных материалов. Производство другой неметаллической минеральной продукции увеличилось на 12,2%. Значительно выросли объемы производства на основных предприятиях отрасли: ОАО «Харьковский плиточный завод», ОАО «Евроцемент- Украина», «Хенкель Баутехник (Украина) филиал в Балаклее».