Нацбанк отменяет лимит на получение валюты физлицами 23 августа 2017 г. источник 0 0

Национальный банк Украины продолжил ослабление антикризисных мер на валютном рынке и отменил лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы.

До настоящего времени этот лимит составлял не более эквивалента 250 тысяч гривен в сутки.



"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", - сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №81, вступающее в силу 24 августа.



Регулятор отметил, что считает возможным полностью отменить это ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизацию валютного рынка. При этом Нацбанк ожидает, что это решение будет способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам.



Этим же постановлением НБУ отменил запрет на выпуск сберегательных сертификатов на предъявителя и расширил перечень иностранных кредиторов, в пользу которых разрешается досрочное погашение кредитов и займов.



Кроме того, регулятор упростил для банков расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию, чтобы стимулировать форвардные операции и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.