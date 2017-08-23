Харьков

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В Харькове чествовали новых почетных граждан

В Харькове чествовали новых почетных граждан
Высший знак отличия для харьковчан, учрежденный Городской думой 130 лет назад, получили четыре человека.
23 августа в Харьковском национальном театре оперы и балета имени Лысенко прошло поздравление почетных граждан Харькова. Знаки отличия, нагрудные знаки вручены новым почетным харьковчанам, получившим это звание в 2017 году: директору музыкальной школы-интерната, профессору Валерию Алтухову, десятикратному чемпиону мира по плаванию, тренеру по инваспорту Максиму Вераксе, главе антифашистского движения, узнику фашистских концлагерей, профессору Игорю Малицкому и бизнесмену и меценату, руководителю Ассоциации промышленного хлебопекарства Владимиру Мисику, сообщает пресс-служба горсовета.

Звание «Почетный гражданин города Харькова» присваивается с 1887 года для прижизненного увековечивания личностей, которые внесли значительный вклад в развитие Харькова, поднятие его статуса в мире и в знак большого уважения к их общественной деятельности.

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