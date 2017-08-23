По Харькову пройдет крестный ход

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, с 9:30 до 11:30 28 августа будет запрещено движение транспорта по пл. Благовещенской, Соборному спуску, ул. Университетской, на участке от пер. Университетского до Бурсацкого спуска, а также по ул. Клочковской, на участке от пл. Сергиевского до Бурсацкого спуска.
На этот период путь следования некоторых автобусов будет изменен следующим образом:
№20э, 78э, 88э, 217э
: высадку и посадку будут осуществлять на пл. Конституции, а движение в обратном направлении (в сторону пл. Свободы) будут осуществлять после разворота на перекрестке пл. Конституции и ул. Пушкинской;
№202э
: ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская и далее по маршруту;
№218э, 219э
(в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;
№231э
: пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - пер. Пискуновский - ст. м. «Центральный рынок» - пер. Пискуновский - ул. Ярославская - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская и далее по маршруту;
№238э
(в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;
(в сторону пер. Спартаковского): пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская - ул. Коцарская и далее по маршруту;
№241э, 272э
: пер. Армянский – пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя – пл. Театральная - ул. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту;
№246э
: пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская и далее по маршруту (в обратном направлении: ул. Коцарская - ул. Ярославская);
№304э
: пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская и далее по маршруту;
№305э
: пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская (в обратном направлении - ул. Ярославская) - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская и далее по маршруту.
Также с 9:30 до 11:30 28 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, Соборному спуску, ул. Университетской, пер. Спартаковскому, пл. Конституции. На этот период движение троллейбуса №11
будет организовано следующим образом:
пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко – пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.