По Харькову пройдет крестный ход 23 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

28 августа в центре Харькова будут временно перекрыты ряд улиц в связи с проведением крестного хода от Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.