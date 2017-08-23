У зеленого чая обнаружилось полезное «побочное действие» 23 августа 2017 г. источник 0 0

Один из эффектов зеленого чая в том, что он активизирует мыслительную деятельность.

В этом убедились китайские ученые из Северо-Западного университета в Янглинге. Они рассказали, как долго нужно пить зеленый чай, чтобы почувствовать его позитивное действие на головной мозг.



Исследователи из Китая заключили, что содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина (EGCG) может играть роль «лекарства» от ухудшения памяти.



«Данное соединение в зеленом чае активизирует мыслительную деятельность, при этом выраженный эффект может наблюдаться уже спустя несколько месяцев», - отметили ученые.



Ранее исследование, проводившееся среди пожилых японцев, показало: люди, которые пили более двух чашек зеленого чая в день, имели на 50% более низкий риск расстройств памяти и внимания, - по сравнению с теми, кто пил менее двух чашек.



Помимо этого, было установлено, что галлат эпигаллокатехина в зеленом чае помогает противостоять развитию болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что этот компонент чая является одним из немногих веществ, способных проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер - физиологический барьер между кровеносным руслом и центральной нервной системой.