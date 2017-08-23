Здоровье

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У зеленого чая обнаружилось полезное «побочное действие»

У зеленого чая обнаружилось полезное «побочное действие»
Один из эффектов зеленого чая в том, что он активизирует мыслительную деятельность.
В этом убедились китайские ученые из Северо-Западного университета в Янглинге. Они рассказали, как долго нужно пить зеленый чай, чтобы почувствовать его позитивное действие на головной мозг.

Исследователи из Китая заключили, что содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина (EGCG) может играть роль «лекарства» от ухудшения памяти.

«Данное соединение в зеленом чае активизирует мыслительную деятельность, при этом выраженный эффект может наблюдаться уже спустя несколько месяцев», - отметили ученые.

Ранее исследование, проводившееся среди пожилых японцев, показало: люди, которые пили более двух чашек зеленого чая в день, имели на 50% более низкий риск расстройств памяти и внимания, - по сравнению с теми, кто пил менее двух чашек.

Помимо этого, было установлено, что галлат эпигаллокатехина в зеленом чае помогает противостоять развитию болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что этот компонент чая является одним из немногих веществ, способных проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер - физиологический барьер между кровеносным руслом и центральной нервной системой.

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