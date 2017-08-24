Харьков

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На «Стрелке» в Харькове идут концерты и пикники

На «Стрелке» в Харькове идут концерты и пикники
23 августа в Харькове, в сквере «Стрелка» поздно вечером прошел первый большой концерт в честь Дня города.
В сквере установили две сцены – большую на воде и малую в зоне фуд-кортов. Как сообщил помощник режиссера праздника Алексей Комяков, концерты будут проходить ежедневно вечером с 23 по 26 августа.

В среду для харьковчан на большой сцене выступили победители и призеры городского конкурса «Город талантов», участники музыкального проекта Prime Orchestra, которые устраивают симфо-шоу «Мировые хиты» и играют лучшие композиции 1980-1990-х годов, а также пройдет световое шоу. В остальные дни харьковчане смогут посмотреть отрывки из нового мюзикла «Харьков – город будущего», который специально подготовили ко Дню города, послушать кавер-бенды, увидеть выступления различных вокальных, танцевальных коллективов и театральных студий. На малой сцене будут играть харьковские группы и планируют сыграть свои сеты ди-джеи.

Также на воде будет создана видеопроекция, посвященная Харькову. Для этого возле сцены установили специальное оборудование, которое позволит создать экран из воды, а для светового шоу задействуют все пространство вокруг и впервые – Мост влюбленных.

– Световое шоу – это свет, лазер, дым. Все это прописано под музыку. Мало кто такое делает в Украине, – прокомментировал Алексей Комяков.

24 августа посмотреть трансляцию концерта можно будет онлайн. Кроме того, напротив сцены установят дополнительный экран, чтобы люди, которые отдыхают на другом берегу реки – в зоне пикника, смогли все увидеть.

Всего на «Стрелке» работает больше 30 фуд-кортов от популярных городских кафе. В зеленой зоне стоят столы и стулья, есть игрушки для детей, тематические фото-зоны. Концерты на большой сцене начинаются в 20:00, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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