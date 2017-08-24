Еще 95 участников АТО получили правоустанавливающие документы на землю

Очередное вручение приказов о передаче в собственность земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участникам АТО состоялось 23 августа.

Справка

На данный момент в Главное управление Госгеокадастра поступило 8752 заявления на оформление земли от участников АТО. Управление уже предоставило 7217 разрешений на разработку землеустроительной документации на общую площадь 9193,0614 га. Главным управлением выдано 4202 приказа об утверждении землеустроительной документации и передаче в собственность 4203 земельных участков общей площадью 5217,9717 га. Из них: 1556 земельных участков – для ведения индивидуального садоводства площадью 186,6725 га; 2647 земельных участков – для ведения личного крестьянского хозяйства площадью 5031,2992 га.