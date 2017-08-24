Общество

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Еще 95 участников АТО получили правоустанавливающие документы на землю

Еще 95 участников АТО получили правоустанавливающие документы на землю
Очередное вручение приказов о передаче в собственность земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участникам АТО состоялось 23 августа.
В частности, 53 человека получили земельные участки на территории Великобурлукского района, 26 – на территории Волчанского и 16 – на территории Первомайского района, сообщает пресс-служба ХОГА.

Кроме того, в ходе мероприятия правоустанавливающие документы на земельные участки для ведения садоводства и для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Дергачевского района получила семья погибшего в АТО Героя Украины Сергея Колодия.

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок поблагодарил участников АТО за их вклад в мир на Харьковщине и выразил уверенность в дальнейшей эффективной совместной работе.
Справка
На данный момент в Главное управление Госгеокадастра поступило 8752 заявления на оформление земли от участников АТО. Управление уже предоставило 7217 разрешений на разработку землеустроительной документации на общую площадь 9193,0614 га. Главным управлением выдано 4202 приказа об утверждении землеустроительной документации и передаче в собственность 4203 земельных участков общей площадью 5217,9717 га. Из них: 1556 земельных участков – для ведения индивидуального садоводства площадью 186,6725 га; 2647 земельных участков – для ведения личного крестьянского хозяйства площадью 5031,2992 га.

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