Харьков

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Что общего между Харьковом и Тираной

Что общего между Харьковом и Тираной
Руководители двух департаментов Харьковской облгосадминистрации 23 августа встретились с делегацией города Тирана (Албания).
В ходе встречи с директором Департамента повышения конкурентоспособности региона Викторией Белявцевой и первым заместителем директора Департамента экономики и международных отношений Александром Лукашовым заместитель мэра албанской Тираны Абаз Хадо отметил, что перспективы сотрудничества между его регионом и Харьковской областью расширяет подписание договора о побратимстве между Тираной и Харьковом, сообщает пресс-служба ХОГА.

– Мы видим, что ваш регион стремительно развивается, как и город Тирана. Нам есть чем поделиться друг с другом. Уверен, что налаживание межрегиональных отношений будет выгодно для обеих сторон, – подчеркнул Абаз Хадо.

У Харькова появился новый город-побратим


В ходе встречи стороны отметили активное сотрудничество между областной администрацией и Почетным Консульством Республики Албания в Харькове, а также перспективы для расширения двухсторонних контактов, которые открывает безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. В качестве перспективных направлений сотрудничества, кроме экономической сферы, были обозначены сферы образования, культуры и туризма.

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