Харьков

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В Харькове официально открыти памятник Ивану Сирко: фото-факт

В Харькове официально открыти памятник Ивану Сирко: фото-факт
Фигура легендарного атамана запорожских казаков установлена на месте одной из башен бывшей Харьковской крепости.
23 августа у выхода станции метро «Исторический музей» к Бурсацкому спуску официально открыт памятник легендарному казаку Ивану Сирко, кошевому атаману Запорожской Сечи, защищавшему Слобожанщину и всю Украину в 17 столетии, сообщает пресс-служба горсовета.



Автор композиции, скульптор Александр Ридный к фигуре казака добавил флаг с гербом Харьковского слободского казачьего полка и пушку на деревянном лафете. Почти семиметровый памятник, который смотрит на реку и панораму города, установлен на месте, где, по свидетельству историков, возвышалась башня первой Харьковской крепости.

В Харькове открыли новый памятник


На воплощение идеи памятника понадобилось шесть лет, ее поддержали многие харьковские меценаты. Также участие и поддержку оказало военно-патриотическое движение «Східний корпус», на флагах которого изображен Иван Сирко.

– В этот день мы не просто открываем памятник выдающемуся украинскому полководцу, мы устанавливаем символ того, что Харьков был, есть и будет украинским городом, городом казацкой славы, – подчеркнул лидер движения Олег Ширяев.

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