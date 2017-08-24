В Харькове официально открыти памятник Ивану Сирко: фото-факт

23 августа у выхода станции метро «Исторический музей» к Бурсацкому спуску официально открыт памятник легендарному казаку Ивану Сирко, кошевому атаману Запорожской Сечи, защищавшему Слобожанщину и всю Украину в 17 столетии, сообщает пресс-служба горсовета
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Автор композиции, скульптор Александр Ридный к фигуре казака добавил флаг с гербом Харьковского слободского казачьего полка и пушку на деревянном лафете. Почти семиметровый памятник, который смотрит на реку и панораму города, установлен на месте, где, по свидетельству историков, возвышалась башня первой Харьковской крепости.
На воплощение идеи памятника понадобилось шесть лет, ее поддержали многие харьковские меценаты. Также участие и поддержку оказало военно-патриотическое движение «Східний корпус», на флагах которого изображен Иван Сирко.
– В этот день мы не просто открываем памятник выдающемуся украинскому полководцу, мы устанавливаем символ того, что Харьков был, есть и будет украинским городом, городом казацкой славы, – подчеркнул лидер движения Олег Ширяев.