Фанаты «Игры престолов» раскрыли тайну главного антагониста сериала
24 августа 2017 г.
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24 августа 2017 г.
Фанаты обнаружили визуальное сходство предводителя белых ходоков с Браном Старком из Винтерфелла. Бран обладает магической способностью вселяться в животных и управлять ими, а также видеть прошлое и изменять его. Король Ночи, в свою очередь, умеет оживлять мертвецов и превращать людей в своих приспешников.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.
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