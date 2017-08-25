Роберт Де Ниро стал самым высокооплачиваемым актером сериалов
25 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
25 августа 2017 г.
На втором месте — Марк Хэрмон, актер сериала «Морская полиция». За одну серию он зарабатывал по 525 тысяч долларов.
Третью строчку разделили между собой звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лина Хиди, а также Кевин Костнер («Йеллоустоун») и Кевин Спейси («Карточный домик»). Зарплата каждого артиста составила 500 тысяч долларов за эпизод.
22 августа журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017-м 68 миллионов долларов. Ранее в том же месяце издание выпустило рейтинг высокооплачиваемых актрис, который возглавила 28-летняя Эмма Стоун с 26 миллионами долларов.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.3202 грн
|100 USD
|2554.56 грн
|100 EUR
|3014.12 грн