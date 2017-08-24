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Samsung представила Galaxy Note8

Samsung представила Galaxy Note8
Корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8.

Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

 

Главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой — телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.

 

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