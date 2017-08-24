Samsung представила Galaxy Note8
24 августа 2017 г.
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24 августа 2017 г.
Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.
Главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой — телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.
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