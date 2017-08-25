Найдены смертельные последствия передозировки витамина В
25 августа 2017 г.
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25 августа 2017 г.
Долговременное употребление высоких доз витаминов В6 и В12 (по 20 миллиграммов и 55 микрограммов в сутки на протяжении 10 лет), как показали авторы, является одним из факторов риска развития рака легкого у мужчин. Так, передозировка В6 в три раза увеличивает вероятность появления заболевания, а В12 — в четыре, по сравнению с теми, кто не употребляет добавки.
В дальнейшем ученые планируют отследить влияние передозировки витамином В на здоровье женщин. На состояние последних, как показали предварительные исследования, избыточное употребление соединения не оказывает такого негативного влияния, как на мужчин.
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