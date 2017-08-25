Здоровье

  • 43
    •  / 

Найдены смертельные последствия передозировки витамина В

Найдены смертельные последствия передозировки витамина В
Американские и тайваньские ученые оценили смертельные последствия передозировки витамина В.

Долговременное употребление высоких доз витаминов В6 и В12 (по 20 миллиграммов и 55 микрограммов в сутки на протяжении 10 лет), как показали авторы, является одним из факторов риска развития рака легкого у мужчин. Так, передозировка В6 в три раза увеличивает вероятность появления заболевания, а В12 — в четыре, по сравнению с теми, кто не употребляет добавки.

В дальнейшем ученые планируют отследить влияние передозировки витамином В на здоровье женщин. На состояние последних, как показали предварительные исследования, избыточное употребление соединения не оказывает такого негативного влияния, как на мужчин.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3202 грн
100 USD 2554.56 грн
100 EUR 3014.12 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи