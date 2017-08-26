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Названы опасные последствия отсутствия сновидений

Названы опасные последствия отсутствия сновидений
Австралийские ученые выяснили, что сокращение фазы быстрого сна, в течение которой человек наблюдает сновидения, связано с высоким риском развития деменции.

В эксперименте принял участие 321 человек из Массачусетса (США) со средним возрастом 67 лет. За ними наблюдали (в том числе отслеживая ритмы головного мозга) в течение примерно 12 лет. За это время у 32 человек была диагностирована одна из форм слабоумия, у 24 — болезнь Альцгеймера.

Именно сокращение фазы быстрого сна, а не других периодов, как показали авторы, оказалось связанным со слабоумием. Фактически снижение на один процент продолжительности быстрого сна положительно коррелировало с повышением на девять процентов риска развития деменции.

Всего насчитывается пять фаз сна. Период быстрого сна является последним из них и характеризуется повышенной активностью головного мозга. В это время человек как правило наблюдает сновидения, а его глазные яблоки совершают быстрые движения.

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