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Руни прекратил выступления за сборную Англии

Руни прекратил выступления за сборную Англии
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу.

«Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Благодарю всех, кто помогал мне, но чувствую, что пришло время уйти. Мне было очень трудно принять такое решение», — заявил 31-летний спортсмен.

Таким образом, Руни не примет участия в финальной части чемпионата мира 2018 года, которая пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Форвард дебютировал в национальной команде в феврале 2003 года. В общей сложности он принял участие в 119 матчах за сборную страны, в которых забил 53 мяча. Является лучшим бомбардиром в истории английской команды и занимает второе место по количеству проведенных встреч, уступая лишь вратарю Питеру Шилтону (125 матчей).

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