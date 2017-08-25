В парке Горького отметили День Независимости 25 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 1



Сотни харьковчан пришли 24 августа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького на празднование Дня Независимости Украины и 5-летие обновленного парка.