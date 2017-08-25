Харьков

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В парке Горького отметили День Независимости


В парке Горького отметили День Независимости
Сотни харьковчан пришли 24 августа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького на празднование Дня Независимости Украины и 5-летие обновленного парка.
На главной сцене парка прошел гала-концерт «Все свои!», где выступили творческие коллективы и исполнители Харькова, которые в течение года участвовали в городских праздничных мероприятиях.

Гости парка могут увидеть экспозицию старинных вышиванок и фотовыставку редких исторических кадров «Удивительная земля Харьковская».

По центральной аллее прошло праздничное шествие с участием цирковых, танцевальных и театральных коллективов. Во главе шествия – музыканты оркестра Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Вечером на главной сцене было огненное шоу «Пантера», а после – харьковчан с праздником поздравил шоу-мен и певец Дмитрий Коляденко. Завершила праздник дискотека с огненными эффектами.

Наканане, 23 августа, в парке Горького прошел праздник ко Дню города и Дню Государственного Флага. В концертных программах, которые прошли во всех зонах парка, выступили такие коллективы, как «Бандерас блюз бенд», «Бо и Бро», The Kann, «Льюис Керол». Также гости парка смогли увидеть симфоническое шоу от коллектива Prime Orchestra.

26 и 27 августа в ЦПКиО  им. Горького пройдет музыкальный фестиваль ParkMusicFest, сообщили в Харьковском горсовете.


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Как харьковчане День Независимости отмечали

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