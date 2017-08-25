В Харькове открыли новый спортивный центр для детей

На 400 квадратных метрах расположены залы с тренажерами и специальным оборудованием для тренировок на турниках, для гимнастики и других занятий. Центр на улице Электровозной, 15 – второй в Харькове с подобным профилем. Центр рассчитан на 400-500 детей и доступен всем желающим. Финансируется Харьковским городским советом, сообщили в мэрии
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Тorsion в переводе с французского – «кручение», одноименный механизм в машинах скручивается при придании усилия, как рука на турнике. Созданием городского клуба и тренерской работой в нем занимается workout-сборная Харькова BarStylers во главе с Иваном Крыленко. В нее входят многократные чемпионы Украины и мировые призеры, тренеры международного класса.
Спортклуб набирает детей с 7 лет. Для них подбирается индивидуальная программа общефизической подготовки и эффективного развития. Здесь также будут проходить специализированные занятия по воркауту на брусьях, шведских стенках и рукоходах, а также групповые и индивидуальные тренировки по восточным единоборствам.
Следующий большой центр готовится к открытию в районе Залютино.