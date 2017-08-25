В Харькове открыли новый спортивный центр для детей 25 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

24 августа, в День Независимости Украины, в Индустриальном районе Харькова открылся крупнейший в стране спортивный комплекс для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион».