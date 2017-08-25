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В Харькове открыли новый спортивный центр для детей

В Харькове открыли новый спортивный центр для детей
24 августа, в День Независимости Украины, в Индустриальном районе Харькова открылся крупнейший в стране спортивный комплекс для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион».
На 400 квадратных метрах расположены залы с тренажерами и специальным оборудованием для тренировок на турниках, для гимнастики и других занятий. Центр на улице Электровозной, 15 – второй в Харькове с подобным профилем. Центр рассчитан на 400-500 детей и доступен всем желающим. Финансируется Харьковским городским советом, сообщили в мэрии.

Тorsion в переводе с французского – «кручение», одноименный механизм в машинах скручивается при придании усилия, как рука на турнике. Созданием  городского клуба и тренерской работой  в нем занимается workout-сборная Харькова BarStylers во главе с Иваном Крыленко. В нее входят многократные чемпионы Украины и мировые призеры, тренеры международного класса.

Спортклуб набирает детей с 7 лет. Для них подбирается индивидуальная программа общефизической подготовки и эффективного развития. Здесь также будут проходить специализированные занятия по воркауту на брусьях, шведских стенках и рукоходах, а также групповые и индивидуальные тренировки по восточным единоборствам.

Следующий большой центр готовится к открытию в районе Залютино.

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