«Безстрашні мурахи» с Харьковщины завоевали половину кубков игры «Джура»

Руководитель команды из Нововодолажского района «Безстрашні мурахи», которая представляла Харьковскую область, Сергей Тындык радуется результату: пять выигранных кубков из десяти. Он говорит, что игра построена так, что одного победителя нет – победили все, но выступление «Безстрашних мурах», безусловно, можно назвать успешным.
– В нашей команде восемь участников. Вот их имена: роевой Алексей Кулик – ученик 10 кл, Константин Нетецкий – 11 кл, Владимир Буклей – 11 кл, Ярослав Петришин – 10 кл, Анастасия Анацкая – 11 кл, Яна Янковская – 10 кл, Ульяна Мандрыка – 9 кл, Александра Ляшенко – 9 кл. Воспитатели: учителя Роман Курило, Олег Руденко, – представил свою команду Сергей Тындык.
Роевой команды «Безстрашні мурахи» Алексей Кулик уверен, что победить во многих дисциплинах удалось благодаря помощи руководителей, вере в себя и в победу.
Команда из Харьковской области завоевала призовые места в таких дисциплинах как стрельба из пневматического оружия, преодоление туристической полосы препятствий, «ватра» – творчески художественный отчет роя, «ведун» – исторический конкурс и «квест» – поисковый краеведческий конкурс. Также юные патриоты соревновались в таких конкурсах как «таборування», «спасатель» – медицинская помощь и строевая подготовка.
– Поздравляю вас, друзья, с завершением III Всеукраинского этапа детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»). Очень приятно, что более 200 юных джур посетили Харьковскую область. Я уверен, что об этом визите у вас останутся приятные воспоминания. Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем Независимости Украины! Пусть победы в этой игре помогут вам в будущих жизненных победах! Мира нам! Слава Украине! – сказал заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.
Главный специалист Министерства образования и науки Украины Анатолий Грива отметил соорганизаторов игры. За плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и весомый личный вклад в организацию и проведение III Всеукраинского этапа детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»), министерские благодарности получили начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко и заместитель директора Департамента науки и образования, начальник Управления образования и науки ХОГА Владимир Игнатьев.
– Желаю будущему хозяину финального этапа игры подхватить эстафету у Харьковщины и в следующем году провести игру также образцово, – сказал Анатолий Грива.
Участники игры из разных уголков Украины ознакомились с Харьковской областью – для них были организованы многочисленные экскурсии.
Игра «Джура - 2018» начнется уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба ХОГА
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