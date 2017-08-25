В Харькове перекроют несколько улиц

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, на время проведения спортивно-массового мероприятия движение будет запрещено по ул. Героев Труда - от ул. Барабашова до ул. Шевченко - по ул. Шевченко - от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко - по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску, ул. Веснина – от ул. Пушкинской до ул. Сумской - по ул. Сумской - от ул. Веснина до ул. Деревянко - по Белгородском шоссе и ул. Академика Курчатова. Движение будут восстанавливать поэтапно после прохождения спортсменами трассы.
На время спортивного мероприятия движение троллейбусов изменится следующим образом:
с 7:00 до 8:40:
№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости – ст. м. «Госпром»;
№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи;
с 8:40 до 13:00:
№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;
№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.
Также изменятся маршруты ряда автобусов.