Харьков

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В Харькове перекроют несколько улиц

В Харькове перекроют несколько улиц
Движение транспорта по маршруту проведения этапа Кубка Европы по триатлону Iron Way будет запрещено с 7:00 до 13:00 27 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, на время проведения спортивно-массового мероприятия движение будет запрещено по ул. Героев Труда - от ул. Барабашова до ул. Шевченко - по ул. Шевченко - от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко - по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску, ул. Веснина – от ул. Пушкинской до ул. Сумской - по ул. Сумской - от ул. Веснина до ул. Деревянко - по Белгородском шоссе и ул. Академика Курчатова. Движение будут восстанавливать поэтапно после прохождения спортсменами трассы.

На время спортивного мероприятия движение троллейбусов изменится следующим образом:

с 7:00 до 8:40:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости – ст. м. «Госпром»;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи;

с 8:40 до 13:00:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.

Также изменятся маршруты ряда автобусов.

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