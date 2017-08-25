Президент наградил харьковчан ко Дню независимости
25 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
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Президент Украины Петр Порошенко отметил харьковчан государственными наградами Украины.
Об этом говорится в указе главы государства, изданном по случаю 26-й годовщины независимости Украины.
Орденом "За заслуги" III степени награждены:
Анна Волошина – член национальной женской сборной команды Украины по синхронному плаванию, чемпионка Европы и призер чемпионатов мира,
Сейфаддин Гурбанов – скульптор,
Юрий Клапчук – старший ординатор травматологического отделения клиники повреждений Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,
Николай Ключка – председатель правления публичного акционерного общества "Племенной завод",
Александр Мых – общественный деятель,
Егор Миляков – начальника отделения клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,
Юрий Шестак – член национальной сборной команды Украины по боксу, чемпион Европы по боксу 2017 года.
Орденом "За мужество" III степени награждены:
Сергей Бабаев – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО",
Артем-Богдан Алексеенко – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО".
Орденом княгини Ольги ІІ степени награждена Ирина Ефремова – народный депутат Украины.
Орденом княгини Ольги ІІI степени награждены:
Виктория Аннопольская – директор Департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации,
Марина Епишина – глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Ренессанс",
Елена Курбатова – воспитатель детского дома семейного типа.
Медалью "За труд и доблесть" награждены:
Анна Дульфан - волонтер,
Виктор Степанов - волонтер, активист Харьковского Евромайдана.
Почетное звание "Заслуженный артист Украины" присвоено Юрию Евсюкову – мастеру сцены Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Т. Г. Шевченко.
"Застуженный строитель Украины" – Роман Каплин – заведующий лабораторией строительно-технических исследований Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени заслуженного профессора Н.С.Бокариуса.
"Заслуженный работник транспорта Украины" – Иван Беккер – генеральный директор общества "Фирма "Икарус".