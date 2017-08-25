Общество

  • 84
    •  / 

Президент наградил харьковчан ко Дню независимости

Президент наградил харьковчан ко Дню независимости
Президент Украины Петр Порошенко отметил харьковчан государственными наградами Украины.
Об этом говорится в указе главы государства, изданном по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Орденом "За заслуги" III степени награждены:

    Анна Волошина – член национальной женской сборной команды Украины по синхронному плаванию, чемпионка Европы и призер чемпионатов мира,
    Сейфаддин Гурбанов – скульптор,
    Юрий Клапчук – старший ординатор травматологического отделения клиники повреждений Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,
    Николай Ключка – председатель правления публичного акционерного общества "Племенной завод",
    Александр Мых – общественный деятель,
    Егор Миляков – начальника отделения клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,
    Юрий Шестак – член национальной сборной команды Украины по боксу, чемпион Европы по боксу 2017 года.

Орденом "За мужество" III степени награждены:

    Сергей Бабаев – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО",
    Артем-Богдан Алексеенко – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО".

Орденом княгини Ольги ІІ степени награждена Ирина Ефремова – народный депутат Украины.

Орденом княгини Ольги ІІI степени награждены:

    Виктория Аннопольская – директор Департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации,
    Марина Епишина – глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Ренессанс",
    Елена Курбатова – воспитатель детского дома семейного типа.

Медалью "За труд и доблесть" награждены:

    Анна Дульфан - волонтер,
    Виктор Степанов - волонтер, активист Харьковского Евромайдана.

Почетное звание "Заслуженный артист Украины" присвоено Юрию Евсюкову – мастеру сцены Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Т. Г. Шевченко.

"Застуженный строитель Украины" – Роман Каплин – заведующий лабораторией строительно-технических исследований Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени заслуженного профессора Н.С.Бокариуса.

"Заслуженный работник транспорта Украины" – Иван Беккер – генеральный директор общества "Фирма "Икарус".

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей25 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3202 грн
100 USD 2554.56 грн
100 EUR 3014.12 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи