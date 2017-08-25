Президент наградил харьковчан ко Дню независимости 25 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Украины Петр Порошенко отметил харьковчан государственными наградами Украины.

Об этом говорится в указе главы государства, изданном по случаю 26-й годовщины независимости Украины.



Орденом "За заслуги" III степени награждены:



Анна Волошина – член национальной женской сборной команды Украины по синхронному плаванию, чемпионка Европы и призер чемпионатов мира,

Сейфаддин Гурбанов – скульптор,

Юрий Клапчук – старший ординатор травматологического отделения клиники повреждений Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,

Николай Ключка – председатель правления публичного акционерного общества "Племенной завод",

Александр Мых – общественный деятель,

Егор Миляков – начальника отделения клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военного медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы,

Юрий Шестак – член национальной сборной команды Украины по боксу, чемпион Европы по боксу 2017 года.



Орденом "За мужество" III степени награждены:



Сергей Бабаев – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО",

Артем-Богдан Алексеенко – член Харьковской областной общественной организации "Союз ветеранов АТО".



Орденом княгини Ольги ІІ степени награждена Ирина Ефремова – народный депутат Украины.



Орденом княгини Ольги ІІI степени награждены:



Виктория Аннопольская – директор Департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации,

Марина Епишина – глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Ренессанс",

Елена Курбатова – воспитатель детского дома семейного типа.



Медалью "За труд и доблесть" награждены:



Анна Дульфан - волонтер,

Виктор Степанов - волонтер, активист Харьковского Евромайдана.



Почетное звание "Заслуженный артист Украины" присвоено Юрию Евсюкову – мастеру сцены Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Т. Г. Шевченко.



"Застуженный строитель Украины" – Роман Каплин – заведующий лабораторией строительно-технических исследований Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени заслуженного профессора Н.С.Бокариуса.



"Заслуженный работник транспорта Украины" – Иван Беккер – генеральный директор общества "Фирма "Икарус".