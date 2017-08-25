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В Харькове ограбили частный дом и убили хозяина

В Харькове ограбили частный дом и убили хозяина
В Харькове двое мужчин напали на семейную пару.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, один из подозреваемых задержан.

24 августа в 19:10 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домовладений района совершено нападение на семейную пару. Как установили правоохранители, около 17.00 в частный дом постучали двое неизвестных. 61-летняя хозяйка открыла дверь, мужчины попросили ее позвать мужа, после чего нанесли несколько ударов по голове, от которых женщина упала на пол. Преступники стали требовать отдать им деньги и другие материальные ценности. Из другой комнаты на помощь вышел 70-летний муж потерпевшей. Неизвестные напали на него, нанесли несколько ударов ножом, в результате чего потерпевший скончался. Также злоумышленники завладели денежными средствами в сумме 8000 грн. и 400 долл., золотой цепочкой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Основянского ОП в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 34-летний местный житель, который подозревается в содеянном. Принимаются меры по установлению соучастника преступления.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) и ч.2 пункт 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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