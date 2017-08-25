Политика

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Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: «школьное перемирие» продержалось две минуты

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: «школьное перемирие» продержалось две минуты
На Донбассе не состоялось «школьное перемирие», которое должно было начаться в полночь. Боевики не придерживались договоренностей и ночью открыли огонь.
Боевики обстреливали украинские позиции, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.

Боевики начали обстрелы из крупнокалиберного оружия через две минуты после полуночи.

Напомним, 22 августа президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

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