Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: «школьное перемирие» продержалось две минуты

На Донбассе не состоялось «школьное перемирие», которое должно было начаться в полночь. Боевики не придерживались договоренностей и ночью открыли огонь.
Боевики обстреливали украинские позиции, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.
Боевики начали обстрелы из крупнокалиберного оружия через две минуты после полуночи.
Напомним, 22 августа президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.
23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.