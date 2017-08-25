Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: «школьное перемирие» продержалось две минуты 25 августа 2017 г. источник 0 0

На Донбассе не состоялось «школьное перемирие», которое должно было начаться в полночь. Боевики не придерживались договоренностей и ночью открыли огонь.

Боевики обстреливали украинские позиции, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.



Боевики начали обстрелы из крупнокалиберного оружия через две минуты после полуночи.



Напомним, 22 августа президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.



23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.