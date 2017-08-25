«Каждое доброе дело приближает нас к миру» 25 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В Международный день гуманитарной помощи глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поблагодарил волонтеров.



– Спасибо всем, кто помогает. Всем, кто небезразличен. Всем, у кого большое сердце. И конечно, отдельное спасибо волонтерам нашего фонда «Украинская перспектива», которые помогли уже больше чем 150 тысячам человек в 45 городах Украины, – сказал Александр Вилкул.



С лета 2014-го фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать помощь мирным жителям, пострадавшим от войны.



– С того времени жизнь стала тяжелее, и поэтому фонд оказывает поддержку также и малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам и т. д, – говорит исполнительный директор Фонда Оксана Живага.



С 2014 года более 150 тысяч человек получили от фонда Вилкула: продукты, медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных и другие предметы первой необходимости.



Фонд также сотрудничает с Красным Крестом, UNICEF, организацией «Врачи без границ» и другими отечественными и международными гуманитарными организациями.