Общество

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«Каждое доброе дело приближает нас к миру»

«Каждое доброе дело приближает нас к миру»
В Международный день гуманитарной помощи глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поблагодарил волонтеров.
– Спасибо всем, кто помогает. Всем, кто небезразличен. Всем, у кого большое сердце. И конечно, отдельное спасибо волонтерам нашего фонда «Украинская перспектива», которые помогли уже больше чем 150 тысячам человек в 45 городах Украины, – сказал Александр Вилкул.

С лета 2014-го фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать помощь мирным жителям, пострадавшим от войны.

– С того времени жизнь стала тяжелее, и поэтому фонд оказывает поддержку также и малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам и т. д, – говорит исполнительный директор Фонда Оксана Живага.

С 2014 года более 150 тысяч человек получили от фонда Вилкула: продукты, медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных и другие предметы первой необходимости.

Фонд также сотрудничает с Красным Крестом, UNICEF, организацией «Врачи без границ» и другими отечественными и международными гуманитарными организациями.

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