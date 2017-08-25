В Харьковском депо ремонтируют электрички для метро 25 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

В харьковском электродепо «Салтовское» выполнили капитальный ремонт одного из составов метрополитена. Состав был выпущен в начале 1970-х годов и фактически исчерпал свой ресурс.

Чтобы вернуть его к жизни, специалисты электродепо заменили в поездах основные узлы, установили современные двигатели, а также полностью обновили интерьер вагонов, сообщает пресс-служба горсовета. Кроме того, в каждом вагоне появились видеокамеры, а также были установлены межвагонные барьеры, которые помогают предотвратить падение невнимательных пассажиров на станциях между вагонами и не позволяют так называемым зацеперам проникать в межвагонное пространство.



– Срок работы состава продлен на 25 лет. Для нас очень важно соотношение «цена – качество». Этот капремонт обошелся в 44 млн грн., а если покупать новый состав, то его стоимость - от 200 до 250 млн. в зависимости от комплектации. Специалисты сказали, что в год можно делать до десяти таких составов. То есть, если мы будем выделять средства из бюджета города, то за несколько лет сможем полностью обновить парк метрополитена, – говорит городской голова Геннадий Кернес.



Отремонтированный состав будет курсировать на Холодногорско-Заводской линии предположительно с сентября.