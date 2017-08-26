Сорок харьковских предприятий торгуют на Сорочинской ярмарке 26 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Национальная ярмарка проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 22 по 27 августа.



Харьковская область традиционно представляет в Сорочинцах собственную объединенную экспозицию с участием лучших предприятий и субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба ХОГА.



По информации первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера, в этом году в национальной Сорочинской ярмарке принимают участие около сорока предприятий региона, 13 из них занимают место на центральной экспозиции области. Другие расположены по отраслевому признаку на тематических площадках ярмарки.



На центральной экспозиции Харьковской области представлена продукция мясоперерабатывающих и овощеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, производителей круп и смесей, кондитерских изделий, выпечки и так далее.



В частности, один из хлебозаводов представил на ярмарке «Каравай мира». Он состоит из 14 разнообразно украшенных тематических частей: карты Украины, национального флага и малого герба, а также содержит символику 11 городов.



– После презентации каравая каждый город получил часть выпечки со своим гербом. Карта, флаг и герб Украины украсили празднование Дня Государственного флага и Дня независимости на ярмарке. Этот уникальный каравай символизирует единство и неделимость Украины, - рассказал чиновник.



Кроме промышленников и аграриев Харьковскую область в Сорочинцах представляют также творческие коллективы.