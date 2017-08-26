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В Харькове на людной площади потерялась двухлетняя девочка

В Харькове на людной площади потерялась двухлетняя девочка
В День Харькова на площади Свободы, где проходил праздничный концерт, потерялась маленькая девочка, которой на вид – около двух с половиной лет.
Полицейские нашли ребенка на площади Свободы после концерта, сообщили в Главном управлениии Нацполиции в Харьковской области. Девочка была одна, без взрослых.

Малышку до выяснения обстоятельств доставили в городскую больницу. Полиция начала поиски матери. Утром мать нашлась.

Работники полиции выясняют причины, которые заставили 34-летнюю женщину оставить ребенка.

В отношении женщины составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Информация передана в службу по делам детей. Также будет направлено ходатайство о решении вопроса о лишении матери родительских прав.

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