В Харькове на людной площади потерялась двухлетняя девочка 26 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

В День Харькова на площади Свободы, где проходил праздничный концерт, потерялась маленькая девочка, которой на вид – около двух с половиной лет.



Полицейские нашли ребенка на площади Свободы после концерта, сообщили в Главном управлениии Нацполиции в Харьковской области. Девочка была одна, без взрослых.



Малышку до выяснения обстоятельств доставили в городскую больницу. Полиция начала поиски матери. Утром мать нашлась.



Работники полиции выясняют причины, которые заставили 34-летнюю женщину оставить ребенка.



В отношении женщины составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.



Информация передана в службу по делам детей. Также будет направлено ходатайство о решении вопроса о лишении матери родительских прав.