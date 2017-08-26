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Харьковский облсовет будет сотрудничать с Южной Карелией

Харьковский облсовет будет сотрудничать с Южной Карелией
Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, находясь в Финляндской Республике, провел встречу с Региональным мэром Южной Карелии Матти Вииалайненом.
Во время встречи они обсудили возможные направления сотрудничества и подписали соответствующий Меморандум, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Сергей Чернов и Матти Вииалайнен обсудили реализацию совместных региональных проектов и сотрудничество в рамках международной сети ЭВРИКА, расширение молодежных контактов и обмен делегациями студентов и школьников, участие бизнес-кругов и делегации Южной Карелии в инновационном форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» и Слобожанской ярмарке. Господин Матти Вииалайнен поделился также опытом реализации административно-территориальной реформы в Финляндии.

По завершению встречи Сергей Чернов и Матти Вииалайнен приняли участие в Х Юбилейном заседании Целевой группы АЕПР с внешних границ.

Делегация Харьковщины также приняла приглашение на праздничные мероприятия по случаю 100-летия Независимости Финляндии, которые проходят в крепости Лапеенранты.

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