Харьковский облсовет будет сотрудничать с Южной Карелией

Во время встречи они обсудили возможные направления сотрудничества и подписали соответствующий Меморандум, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета
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Сергей Чернов и Матти Вииалайнен обсудили реализацию совместных региональных проектов и сотрудничество в рамках международной сети ЭВРИКА, расширение молодежных контактов и обмен делегациями студентов и школьников, участие бизнес-кругов и делегации Южной Карелии в инновационном форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» и Слобожанской ярмарке. Господин Матти Вииалайнен поделился также опытом реализации административно-территориальной реформы в Финляндии.
По завершению встречи Сергей Чернов и Матти Вииалайнен приняли участие в Х Юбилейном заседании Целевой группы АЕПР с внешних границ.
Делегация Харьковщины также приняла приглашение на праздничные мероприятия по случаю 100-летия Независимости Финляндии, которые проходят в крепости Лапеенранты.