Тому, кто учится, нужен отдельный стол

Для выполнения письменных заданий, чтения и рисования школьнику нужен отдельный стол, который лучше всего поставить в самое светлое место в комнате, где он сможет работать при естественном освещении.

Что нужно учесть при покупке стула

Какой должна быть кровать для школьника

Чтобы длительная работа в сидячем положении не оказывала отрицательного воздействия на организм ребенка, глубина рабочей поверхности стола должна быть не менее 60-80 см, а ширина — не менее 100 см.Оптимальное расстояние для ног ребенка под столом — в глубину 45 см и 50 см в ширину.Для комфорта и удобства выполнения домашних заданий стол должен соответствовать росту школьника по нескольким параметрам:Чтобы проверить, правильно ли выбран стол, нужно посадить за него ребенка. Если локти свободно располагаются на столешнице, а согнутые ноги находятся под прямым углом и касаются пола – то выбор стола сделан правильно. Только так можно предотвратить отрицательные последствия, которые влечет за собой сидячее положение, и сохранить правильную осанку ребенка.Существуют различные модели письменных столов для ребенка.. Этот стол давно всем хорошо знаком: прямоугольная столешница и небольшое количество ящиков. Как правило, самые недорогие решения можно найти именно в этой категории.. Эта конструкция — оптимальное решение, если в ближайшее время родители планируют покупку компьютера для школьника. Стоимость колеблется в зависимости от наличия выдвижной панели под клавиатуру, специального места под монитор и компакт-диски, а также полки для принтера. Важно обратить внимание на то, чтобы после размещения на столе монитора и иной техники осталось достаточно места для работы. Несмотря на удобство компьютерного стола, многие не отдают предпочтение этой модели из-за того, что школьник будет постоянно находиться перед монитором. Избежать этого можно только с Г-образным столом.. Вместо стандартного письменного стола можно подобрать и Г-образную модель, если позволяют размеры детской комнаты. В этом случае у школьника есть возможность за одной из частей стола выполнять домашние задания, а на другую поместить компьютер. Это один из самых популярных вариантов, который находится в средней ценовой категории. Стоимость зависит от наличия выдвижной тумбы, материала, сложности дизайнерского оформления.. Эта модель предусматривает возможность регулировать высоту стола в соответствии с ростом и возрастом ребенка на разных стадиях его развития. Хотя он обойдется дороже классического письменного стола, зато в будущем, когда ребенок подрастет, не придется повторно покупать эту мебель. Стоимость зависит от того, какие возможности предоставляет такой стол — можно лишь регулировать высоту, или он является ортопедическим, либо легко складывается и экономит таким образом пространство в небольшом помещении.Высота стула — это еще не все, что стоит учитывать при его покупке.стула должна быть такой, чтобы ребенок касался спиной спинки стула, но при этом его коленные чашечки не касались края сидения. Лучше всего взять стул с глубиной в 2/3 длины бедра.должна быть достаточно высокой и зафиксированной под прямым углом, чтобы ребенок мог свободно опереться на нее, не сильно откидываясь назад.не должен раскачиваться, поэтому лучше не покупать ребенку крутящиеся офисные стулья; возьмите стул на четырех ножках, который прочно стоит на полу. Кроме того, сиденье не должно быть слишком мягким, чтобы ребенок не проваливался.Если вы не смогли найти стул, с которым стопы ребенка будут полностью стоять на полу, сделайте специальную подставку под столом, чтобы ноги, согнутые под прямым или тупым углом, не висели и не стояли на носочках. Ширина подставки должна быть не меньше длины стопы.Даже если вы купили ребенку самую удобную мебель, все равно он может сидеть неправильно, портя свою осанку. Поэтому важно с самого начала приучить его к правильному положению.Чтобы уменьшить мышечное напряжение во время занятий, можно слегка наклонить корпус и голову вперед, но нельзя наваливаться грудью на столешницу — между столом и грудью должно оставаться расстояние 5 см (свободно проходит ладонь).Плечи должны быть расслаблены и находиться на одном уровне. Положение спины прямое. Следите, чтобы ребенок не сгибался над столешницей: от глаз до стола нужно сохранять расстояние не менее 30 см.Что касается положения ног, то они не должны заходить под стул или висеть в воздухе. Колени должны быть согнуты под прямым или тупым углом, а стопы — полностью стоять на полу.Если вы приучите ребенка сидеть правильно, даже неудобная мебель, которая может достаться ему в школе, не столь сильно повлияет на осанку, а значит, и на работу внутренних органов и остроту зрения.Но какой бы удобной ни была мебель — нельзя долго сохранять статичное положение. Проследите, чтобы через каждые 30–40 минут ребенок делал перерывы. 10–15 минут простой гимнастики или подвижных игр вполне достаточно для разминки, а привычка периодически вставать и разминаться пригодится ему в дальнейшем.Размеры детской кровати ученика средних классов — вполне взрослые: в ширину 70–90 см, а в длину — 190–200 см.Эта мебель покупается надолго, поэтому в первую очередь обратите внимание на качество и функциональность. Профессионалы мебельного рынка дают совет покупать мебель, ориентируясь на возраст ребенка через два-три года. Например, кровати, имитирующие корабли или машинки, хороши для дошкольников, и даже если семилетний малыш в восторге от этого буйства красок, через пару лет на этой кроватке он спать откажется.Интересным решением в обустройстве спального места для школьника могут стать кровати-чердаки. Конструкция включает в себя кровать со спальным местом 80×190/200 см, расположенное на высоте 150–170 см от пола, а внизу— рабочую зону со столом, стеллажом, ящиками для школьных принадлежностей. Есть в этих моделях и большой платяной шкаф для одежды. В результате довольны все: у школьника появляется собственный уютный уголок, а родителей вполне устраивает, что все детские вещи сконцентрированы в одном месте. В Европе и США эти модели так и называют — «комната тинейджера». И самое главное — ощутимая экономия пространства. Детский комплекс занимает площадь около двух квадратных метров и состоит из трех и более полноценных предметов мебели в одной цветовой гамме. Согласитесь, неплохое решение для однокомнатной квартиры или нескольких школьников в семье.Качественное исполнение должно быть главным требованием, по которому выбирают кровать для ребенка. Первым делом определитесь, из какого материала должен быть изготовлен каркас.. Как правило, кровати из пластика привлекают своим дизайном. Например, они могут быть стилизованы под автомобиль. Многие мальчишки мечтают о такой кровати. Но пластик есть пластик. Это синтетический, не дышащий материал. Он не обязательно должен быть токсичен, ведь, по идее, проходит сертификацию. Но экологичным его тоже не назовешь. С практичностью пластиковых кроватей также можно поспорить. Пластик может дать трещину и даже проломиться от удара. А ведь детская комната — место активных игр, может произойти всякое.. От второго отказываемся сразу. А вот первый материал можно рассматривать. Так как он изготовлен на основе древесины, то будет более натуральным, чем пластик. Из него часто собирают детские гарнитуры, и они достаточно популярны. Основная причина — в их относительно невысокой цене.Кровать для школьника должна иметь ровное ложе и жесткий матрац. При выборе матраца ориентируйтесь на натуральное наполнение. Войлок, кокос, латекс, возможен латексированный поролон как альтернатива латексу. Лучше выбрать матрац со слоями мягкого войлока, или латекса, либо мемори форм.