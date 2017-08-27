Каждый день нужно проходить десять тысяч шагов 27 августа 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Если пойти навстречу природной потребности организма в движении, можно избежать многих неприятностей со здоровьем, уверяют медики.

Как сообщают специалисты ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины», без определенного объема постоянного движения человек не может дожить до старости и быть здоровым. Благодаря движению и способности организма к саморегуляции происходит его адаптация к изменениям внешней среды, организм становится более устойчивым и жизнеспособным. Во время физических упражнений в организме человека срабатывают определенные механизмы, в результате которых усиливаются функции не только мышц, но и дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Кроме того, как уверяют в ВОЗ, регулярная физическая активность улучшает состояние костей и функциональное здоровье; снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, различных видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также депрессии; снижает риск падений, переломов шейки бедра и позвоночника; лежит в основе энергетического обмена и поддержания нормального веса. У людей, которые недостаточно физически активны, на 20–30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности.



Для тех, кто хочет начать свой путь к здоровью или уже находится на этом пути, специалисты ХОЛЦ рекомендуют запомнить гигиенические правила выполнения физических упражнений. Подбирая для себя физические упражнения, очень важно учитывать возрастные возможности и индивидуальные особенности. Занятия нужно проводить систематически, постепенно и периодически увеличивать нагрузку — это позволяет организму отдохнуть и восстановить силы. Физическими упражнениями стоит заниматься от полутора до двух часов три-четыре раза в неделю, если вечером — то за два-три часа до сна. Начинать занятия нужно с разминки (она должна включать 10–15 упражнений) для всех групп мышц. Каждое упражнение нужно выполнять не менее 8–10 раз. Силовые упражнения, которые предназначены для увеличения мышечной массы, стоит выполнять по 6–8 раз в умеренном темпе и без лишнего напряжения (для силовых упражнений можно использовать гантели и другие спортивные снаряды).



Если во время выполнения упражнений на ловкость, гибкость и координацию движений болевые ощущения увеличиваются, занятия лучше приостановить.



Выполнение силовых упражнений нужно чередовать с упражнениями для расслабления мышц и восстановления дыхания.



Одна из действенных рекомендаций на пути к оздоровлению — ходьба пешком. По данным специалистов Харьковского областного лабораторного центра, японские исследователи подсчитали, что для нормального активного состояния организма и поддержания здоровья человек должен делать до 10 тысяч шагов каждые сутки, то есть при средней ширине шага 70–60 см проходить в день 7–8 километров.